Kasus Panji Gumilang, Komisi VIII DPR RI Harap Jadi Pelajaran Bagi Banyak Pihak

JAKARTA - Ketua komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta agar kasus Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa agama tidak bisa diremehkan.

"Imbauan kami selanjutnya dalam konteks itu semua, maka setiap orang diharapkan tidak meremehkan posisi agama, dan ajarannya. Tidak boleh ada penghinaan kepada agama, ajarannya dan pengikutnya," kata Ashabul Kahfi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya dengan tema 'Babak Baru Al Zaytun', Sabtu (5/8/2023).

Menurut Ashabul Kahfi, menghormati agama dan umat beragama merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi pancasila.

"Penghormatan kepada agama dan umat beragama adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi pancasila. Ini catatan khusus kami terkait polemik Al Zaytun," katanya.