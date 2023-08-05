Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Panji Gumilang, Komisi VIII DPR RI Harap Jadi Pelajaran Bagi Banyak Pihak

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |16:22 WIB
Kasus Panji Gumilang, Komisi VIII DPR RI Harap Jadi Pelajaran Bagi Banyak Pihak
A
A
A

JAKARTA - Ketua komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta agar kasus Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa agama tidak bisa diremehkan.

"Imbauan kami selanjutnya dalam konteks itu semua, maka setiap orang diharapkan tidak meremehkan posisi agama, dan ajarannya. Tidak boleh ada penghinaan kepada agama, ajarannya dan pengikutnya," kata Ashabul Kahfi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya dengan tema 'Babak Baru Al Zaytun', Sabtu (5/8/2023).

Menurut Ashabul Kahfi, menghormati agama dan umat beragama merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi pancasila.

"Penghormatan kepada agama dan umat beragama adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi pancasila. Ini catatan khusus kami terkait polemik Al Zaytun," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/337/3042154/panji_gumilang-nLT1_large.jpg
Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus TPPU Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035704/breaking-news-panji-gumilang-bebas-dari-penjara-c0KFE6u8yO.jpg
Breaking News : Panji Gumilang Bebas dari Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017122/bareskrim-kebut-berkas-kasus-pidana-pencucian-uang-panji-gumilang-BeXD7mQymh.jpeg
Bareskrim Kebut Berkas Kasus Pidana Pencucian Uang Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/525/3006507/gugatan-praperadilan-panji-gumilang-diyakini-bakal-ditolak-hakim-XsnUDALaBc.jpeg
Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Diyakini Bakal Ditolak Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/337/3004181/digugat-panji-gumilang-atas-penetapan-tersangka-pencucian-uang-polri-tunggu-hasil-sidangnya-4NmFFXGfvS.jpg
Digugat Panji Gumilang atas Penetapan Tersangka Pencucian Uang, Polri : Tunggu Hasil Sidangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/525/2924991/pn-indramayu-tunda-sidang-panji-gumilang-selama-sepekan-TFxIV2ERH0.jpg
PN Indramayu Tunda Sidang Panji Gumilang Selama Sepekan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement