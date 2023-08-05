Advertisement
NASIONAL

Tanggapi Kasus Kabel Milik Bali Tower, Polisi: Kita Dorong Bertanggung Jawab

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |17:10 WIB
Tanggapi Kasus Kabel Milik Bali Tower, Polisi: Kita Dorong Bertanggung Jawab
JAKARTA - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman buka suara terkait Mahasiswa Universitas Brawijaya Sultan Rif'at Alfatih yang harus rela mengalami patah tenggorokan akibat terjerat kabel fiber optik yang melintang di Jalan Antasari Raya Cilandak Jakarta Selatan.

Latif mengatakan, dalam perkara tersebut yang terpenting ialah keselamatan bagi Sultan sendiri. "Ini masih proses berlanjut. Yg penting kita utamakan keselamatannya Sultan," ujar Latif di Satpasim Daan Mogot, dikutip Sabtu (5/8/2023).

Terlebih, kata Latif, pihak kepolisian sendiri telah mendorong agar pemilik Kabel yakni Bali Tower bertanggungjawab penuh terkait keselamatan korban.

Halaman:
1 2
      
