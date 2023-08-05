Yuk Nonton Okezone Updates Hari Ini, Ada Banyak Informasi Menarik!

JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya bisa menambah wawasan Anda.

Dua dari beberapa berita Okezone Updates hari ini berisi tentang Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengubah materi uji praktik pembuatan surat izin mengemudi (SIM) sepeda motor dari manuver angka 8 menjadi huruf S.

Perubahan ini merupakan hasil evaluasi karena manuver angka 8 menyulitkan masyarakat sehingga banyak yang gagal dalam ujian praktek SIM motor. Selain itu, materi zigzag atau slalom tes turut ditiadakan dan ukuran lintasan diperlebar dari 1,5 lebar kendaraan menjadi 2,5 kali lebar kendaraan.

Selain berita tersebut, ada juga berita menarik tentang cara unik dalam memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-78. Sebuah SPBU di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun memberikan gratis BBM Pertamax 2,5 liter untuk warga pemilik nama "Agus."

Gratis BBM itu berlaku tiap hari Jumat selama bulan Agustus. Untuk dapat BBM gratis, pemilik nama Agus harus menunjukkan KTP dan didata untuk mendapatkan voucher.

(Qur'anul Hidayat)