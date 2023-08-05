Keluarga Sempat Dengar Cerita Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UI Jadi Abang Asuh Korban

DEPOK - Perwakilan keluarga korban MNZ (19) mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) yang tewas ditikam senior berinisial AAB (23) di kamar indekos di Depok, Jawa Barat yakni Faiz Rafsanjani mengatakan bahwa korban dan pelaku memiliki kedekatan sebagai 'abang asuh' di Universitas.

Faiz menyebut pelaku AAB dianggap abang asuh dikarenakan korban MNZ berasal dari kampung dan sendiri merantau.

"Katanya korban punya abang asuh kalau misalkan di universitas ya, dalam artian (korban) ini saya anggap ponakan sendiri, ponakan saya ini cerita abang asuhnya ini sangat care (perhatian) sangat membantu mulai dari masuk kuliah," cerita Faiz saat ditemui di Mapolres Metro Depok, Sabtu (5/8/2023).

