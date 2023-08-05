Yuk Kenali Tanda Sayap Perindo, untuk Indonesia Sejahtera

JAKARTA – Anggota dan kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) selalu menunjukkan Sayap Perindo saat berfoto. Tanda Sayap Partai Perindo merupakan peraga kampanye baru dari partai bernomor urut 16 di kertas suara ini.

Tanda popular itu dibuat dengan menempelkan dan menyilangkan ibu jari dengan jari telunjuk, sehingga terlihat seperti sayap logo Partai Perindo

“Ini tanda Sayap Partai Perindo. Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera,” ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) seraya membagikan video Sayap Perindo, pada laman Instagram miliknya.