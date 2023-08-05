Momen Ridwan Kamil Dampingi Jokowi Resmikan Tol Ciawi-Sukabumi

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Ruas Cigombong-Cibadak, Gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/8/2023).

Sehari sebelumnya, Ridwan Kamil juga bersama sejumlah menteri dan gubernur menjajal sekaligus meninjau LRT Jabodebek dari Stasiun LRT Harjamukti Depok hingga Dukuh Atas, Kamis (3/8).

Saat meresmikan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Ruas Cigombong-Cibadak di Gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat atau Tol Bocimi, Jokowi bersyukur karena ruas tol sepanjang 11,9 Km itu kini bisa difungsikan.

BACA JUGA:

Ridwan Kamil Pastikan Ponpes Al Zaytun Tidak Dibubarkan

"Alhamdulillah pada hari ini jalan tol Ciawi-Sukabumi ruas Cigombong-Cibadak sepanjang 11,9 kilometer sudah selesai dan siap dioperasikan," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengungkapkan bahwa jalan tol tersebut menggunakan anggaran Rp3,2 triliun. Diharapkan dengan selesainya jalan tol tersebut dapat mempermudah akses bagi masyarakat.

"Ruas ini menelan anggaran biaya 3,2 triliun rupiah. Dan kita harapkan nantinya dengan selesainya ruas jalan ini, nani kalau kita ke Pelabuhan Ratu, ke Ciletuh, ke Unjung Genteng, ke Gunung Gede, yang sebelumnya dari Jakarta kalau ke Sukabumi itu memakan waktu sampe 5 jam, kadang bisa sampe 6 jam," kata Jokowi.

BACA JUGA:

Jokowi meyakini bahwa dengan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi tersebut dapat mempermudah mobilitas masyarakat dan barang serta memangkas waktu.

"Sekarang dengan adanya jalan tol ini hanya kurang lebih 2,5 jam. Ini akan mempercepat mobilitas orang, mempercepat mobilitas barang," kata Jokowi.