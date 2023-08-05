Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Menjenguk, Ganjar Pranowo Ungkap Kondisi Cak Nun

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |18:37 WIB
Usai Menjenguk, Ganjar Pranowo Ungkap Kondisi Cak Nun
Gubermur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jenguk Cak Nun
A
A
A

YOGYAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersyukur kondisi cendekiawan dan budayawan, Emha Ainun Najib atau akrab disapa Cak Nun berangsur membaik.

Hanya saja, Cak Nun masih harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit RSUP Dr Sardjito Sleman, Yogyakarta.

Kabar terkait Cak Nun itu diperoleh langsung Ganjar saat menjenguknya pada Sabtu (5/8/2023). Ketika menghadiri acara di Jogjakarta, Ganjar menyempatkan diri membesuk pendiri Jemaah Maiyah itu.

"Alhamdulilah tadi ketemu istri Cak Nun, Mbak Novia Kolopaking. Beliau ceritakan sudah dua hari ini Cak Nun masuk bangsal dan tidak lagi di ICU. Kondisinya sudah mulai membaik," kata Ganjar.

Halaman:
1 2 3
      
