Jokowi Cek Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Parungkuda, Ridwan Kamil Ikut Mendampingi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Jumat (4/8/2023). Dalam kunjungan tersebut Jokowi turut didampingi Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Selain Ridwan Kamil, Jokowi juga didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Wakil Bupati Sukabumi Iyos Sumantri.

BACA JUGA:

Terbitkan Perpres Nomor 48 Tahun 2023, Presiden Jokowi Bubarkan KPC PEN

Presiden mengatakan sejumlah barang di pasar tersebut mengalami penurunan harga.

“Iya tadi saya senang untuk harga daging ayam sudah turun di harga Rp35 ribu yang sebelumnya Rp40 ribu, sekarang sudah 35 (ribu),” ucap Presiden Jokowi.

BACA JUGA:

Presiden juga menilai harga bawang merah di pasar tersebut juga ikut turun menjadi Rp24.000. “Tadi saya cek di tiga kios sama turun juga, yang sedikit naik bawang putih,” jelasnya.

Kepala Negara juga menuturkan bahwa penurunan sejumlah harga tersebut membuktikan kebenaran dari tingkat inflasi nasional yang turun menjadi 3 persen.