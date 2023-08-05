Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Cek Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Parungkuda, Ridwan Kamil Ikut Mendampingi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |18:47 WIB
Jokowi Cek Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Parungkuda, Ridwan Kamil Ikut Mendampingi
Jokowi dan Ridwan Kamil cek harga di Pasar Parungkuda. (Foto: presidenri.go.id)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Jumat (4/8/2023). Dalam kunjungan tersebut Jokowi turut didampingi Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Selain Ridwan Kamil, Jokowi juga didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Wakil Bupati Sukabumi Iyos Sumantri.

BACA JUGA:

Terbitkan Perpres Nomor 48 Tahun 2023, Presiden Jokowi Bubarkan KPC PEN 

Presiden mengatakan sejumlah barang di pasar tersebut mengalami penurunan harga.

“Iya tadi saya senang untuk harga daging ayam sudah turun di harga Rp35 ribu yang sebelumnya Rp40 ribu, sekarang sudah 35 (ribu),” ucap Presiden Jokowi.

 BACA JUGA:

Presiden juga menilai harga bawang merah di pasar tersebut juga ikut turun menjadi Rp24.000. “Tadi saya cek di tiga kios sama turun juga, yang sedikit naik bawang putih,” jelasnya.

Kepala Negara juga menuturkan bahwa penurunan sejumlah harga tersebut membuktikan kebenaran dari tingkat inflasi nasional yang turun menjadi 3 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement