INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi dan Ma'ruf Amin Hadiri Pemecahan Rekor Dunia Pergelaran Angklung di GBK

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |19:58 WIB
Jokowi dan Ma'ruf Amin Hadiri Pemecahan Rekor Dunia Pergelaran Angklung di GBK
Jokowi dan Ma'ruf Amin hadiri pemecahan rekor permainan angklung di GBK. (Foto: Raka Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf beserta para istrinya menghadiri pemecahan rekor atau Guinness World of Records (GWR) pergelaran Angklung terbesar di dunia yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (5/8) malam ini.

Pantauan di lokasi, Jokowi bersama rombongan tiba sekitar pukul 19.33 WIB. Jokowi nampak mengenakan batik berwarna coklat, dan Ma'ruf mengenakan batik coklat agak gelap. Istri keduanya masing-masing mengenakan batik berwarna putih dibalut kerudung berwasiat merah.

Pagelaran ini melibatkan lebih dari 15 ribu pemain angklung dan akan memainkan satu lagu nasional yang berjudul ‘Berkibarlah Benderaku’ dan satu lagu internasional ‘Wind of Changes’. Pagelaran angklung dipandu oleh Saung Angklung Mang Udjo

Pagelaran angklung tersebut menjadi bagian dari side event atau kegiatan menarik dalam rangka mendukung dan menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.

Pagelaran tersebut diinisiasi oleh Oase KIM (Oase Kabinet Indonesia Maju) dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kecintaan masyarakat terhadap budaya Indonesia yang direpresentasikan melalui pagelaran angklung terbesar di dunia.

(Qur'anul Hidayat)

      

