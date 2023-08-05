Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Ikut Berdendang Nikmati Lantunan Angklung di GBK

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |20:50 WIB
Momen Jokowi Ikut Berdendang Nikmati Lantunan Angklung di GBK
Jokowi menghadiri acara pemecahan rekor dunia angklung. (Foto: Raka Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri pemecahan rekor atau Guinness World of Records (GWR) pergelaran angklung terbesar di dunia yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (5/8/2023) malam.

Pemecahan Rekor Dunia tersebut dilakukan lebih dari 15 ribu masyarakat dari berbagai elemen. Mereka memainkan satu lagu nasional yang berjudul ‘Berkibarlah Benderaku’ dan satu lagu internasional ‘Wind of Changes’. Pagelaran angklung dipandu oleh Saung Angklung Mang Udjo.

 BACA JUGA:

Acara pemecahan rekor tersebut, turut dimeriahkan penampilan penyanyi ternama salah satunya juara Indonesia Idol Salma Salsabil. Salma menyanyikan beberapa lagi sampai pada lagu terakhir yakni ‘Rungkad’.

Saat lagu tersebut dinyanyikan, para pemain angklung heboh dan ikut berdendang. Tak hanya pemain angklung, Presiden Jokowi juga menikmati alunan lagu tersebut.

 BACA JUGA:

Beberapa kali Jokowi terlihat menggoyangkan tangannya mengikuti alunan musik yang dinyanyikan juara Indonesia Idol 2023 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement