Momen Jokowi Ikut Berdendang Nikmati Lantunan Angklung di GBK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri pemecahan rekor atau Guinness World of Records (GWR) pergelaran angklung terbesar di dunia yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (5/8/2023) malam.

Pemecahan Rekor Dunia tersebut dilakukan lebih dari 15 ribu masyarakat dari berbagai elemen. Mereka memainkan satu lagu nasional yang berjudul ‘Berkibarlah Benderaku’ dan satu lagu internasional ‘Wind of Changes’. Pagelaran angklung dipandu oleh Saung Angklung Mang Udjo.

Acara pemecahan rekor tersebut, turut dimeriahkan penampilan penyanyi ternama salah satunya juara Indonesia Idol Salma Salsabil. Salma menyanyikan beberapa lagi sampai pada lagu terakhir yakni ‘Rungkad’.

Saat lagu tersebut dinyanyikan, para pemain angklung heboh dan ikut berdendang. Tak hanya pemain angklung, Presiden Jokowi juga menikmati alunan lagu tersebut.

Beberapa kali Jokowi terlihat menggoyangkan tangannya mengikuti alunan musik yang dinyanyikan juara Indonesia Idol 2023 itu.