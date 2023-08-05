Prabowo Makan Siang Mie Pedas Viral, Warga hingga Ojol Sambut Antusias

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto makan siang di Mie Gacoan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

Prabowo datang sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung disambut oleh owner atau pemilik Mie Gacoan, yaitu Harris Kristanto dan juga Bayu Skak, seorang YouTuber dan komedian.

Para pengunjung Mie Gacoan pun tampak antusias menyambut kedatangan Prabowo. Mereka tak menyangka bakal bertemu Prabowo saat makan siang di Mie Gacoan Tebet. Para pengunjung itu mulai dari remaja perempuan, laki-laki, ibu-ibu, hingga bapak-bapak.

"Pak Prabowo! Pak Prabowo! Selfie Pak!" sahut salah seorang pengunjung.

Tak hanya itu saja, para pekerja dan pelayan Mie Gacoan pun tak kalah ketinggalan turut antusias menyambut kedatangan Prabowo dan berebut untuk selfie dan meminta tanda tangan. Adapun, para ojol yang sedang menanti orderan di restoran itu sempat berinteraksi dengan Prabowo.

Prabowo pun sempat menengok ke salah seorang pengunjung ibu-ibu yang membawa balita dan menggendong balita tersebut.