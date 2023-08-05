Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Pecahkan Rekor Dunia Pergelaran Angklung Diikuti 15.110 Peserta

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |21:23 WIB
Indonesia Pecahkan Rekor Dunia Pergelaran Angklung Diikuti 15.110 Peserta
Pargelaran Angklung (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia berhasil memecahkan rekor dunia atau Guinness World of Records (GWR) kategori pergelaran angklung terbesar di dunia yang dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (5/8/2023) malam ini.

"Saya dapat pastikan bahwa 15.110 peserta, kalian telah meraih (rekor dunia)," kata Perwakilan Guinness World Record Sonia Ushirogochi, Sabtu malam.

Pemecahan Rekor Dunia tersebut dilakukan lebih dari 15.110 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Mereka memainkan satu lagu nasional yang berjudul ‘Berkibarlah Benderaku’ dan satu lagu internasional ‘Wind of Changes’. Pagelaran angklung dipandu oleh Saung Angklung Mang Udjo.

Usai berhasil memecahkan rekor, belasan ribu peserta angklung memainkan lagi We Are The Champions.

Pemecahan Rekor Dunia tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf beserta para istrinya. Turut hadir juga menteri kabinet dan istrinya.

