Warga Grogol Doakan Bacaleg Perindo Effendi Syahputra Jadi Anggota DPRD DKI

JAKARTA - Warga Kelurahan Grogol Selatan, Khususnya RW 01 merasa senang dengan pemberian alat pengeras suara yang diberikan oleh Bakal Calon Legislastif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD DKI dari Dapil 7, Effendi Syahputra. Pasalnya, bantuan tersebut dapat menunjang warga dalam kegiatan sosial yang biasa dilakukan.

"Saya RW 01 ngucapkan terima kasih kepada Bapak Effendi Syahputra yang mana sudah memberikan bantuan berupa wireless untuk kegiatan ibu-ibu di sini," kata Ketua RW 01, Edi Nafis, Jumat (4/8/2023).

Sebagai orang nomor satu di wilayahnya, Edi mengaku baru kali ini ada Bacaleg Partai Perindo yang memperhatikan warganya. Ia berharap, perhatian yang diberikan Effendi ini tidak berhenti dalam pertemuan malam ini saja.

"Barangkali nanti mungkin dengan adanya pak Effendi masuk, dia bisa naik (jadi Anggota DPRD DKI), ya Alhamdulillah, ya kita berharap seperti itu, bisa lebih apa yang kita harapkan," ujarnya.

Dengan menjadi anggota DPRD Provinsi DKI, Edi berharap Effendi Syahputra bisa merealisasikan program-programnya. Terlebih, ia meyakini program yang dicanangkan Ketua DPW DKI Partai Perindo itu bisa menjawab persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah lingkungan warganya.

"Dengan hadirnya pak Effendi kesini, tadi beliau sudah mengutarakan permasalahan yang ada, bahkan program-program beliau, saya pikir ya cukup baik, cukup bagus," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)