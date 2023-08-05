Bacaleg Perindo Effendi Syahputra Serahkan 2 Unit Pengeras Suara untuk Warga Grogol

JAKARTA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi Jakarta dari Dapil 7 Partai Perindo, Effendi Syahputra menyerahkan bantuan dua unit alat pengeras suara untuk warga di RW 01 Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan.

Penyerahan ini dilakukan di tengah-tengah Effendi bersilaturahmi dengan para warga setempat. Banyak dari warga yang merasa senang ketika Effendi memberikan pengeras suara itu.

"Ya ini sosialisasi kami dari partai Perindo kepada masyarakat di RW 01 Grogol Selatan ini, kita melakukan pendekatan terus, (agar) dekat dengan masyarakat dengan memberikan bantuan dua buah pengeras suara," kata Effendi usai menyerahkan bantuan tersebut, Jumat (4/8/2023).

Effendi menyatakan bahwa penyerahan alat pengeras suara ini sebagai bentuk nyata komitmen Partai Perindo yang selalu dekat dan mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Dia pun mengungkap alasan mengapa memberikan alat pengeras suara ini kepada warga Grogol Selatan.

"Ya karena ini adalah hal yang dibutuhkan ya banyak kelompok-kelompok ibu-ibu pengajian di Jakarta ini yang memang tidak punya alat pengeras suara. Padahal ini suatu hal yang penting sebetulnya buat mereka untuk kegiatan-kegiatannya bisa berjalan secara lancar," ujarnya.

Ketua DPW Partai Perindo Provinsi DKI Jakarta ini berharap apa yang telah diinisiasi oleh partainya ini bisa diikuti oleh kelompok-kelompok lainnya.