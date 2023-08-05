Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Effendi Syahputra Serahkan 2 Unit Pengeras Suara untuk Warga Grogol

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |01:01 WIB
Bacaleg Perindo Effendi Syahputra Serahkan 2 Unit Pengeras Suara untuk Warga Grogol
Effendi Syahputra serahkan pengeras suara untuk warga Grogol (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi Jakarta dari Dapil 7 Partai Perindo, Effendi Syahputra menyerahkan bantuan dua unit alat pengeras suara untuk warga di RW 01 Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan.

Penyerahan ini dilakukan di tengah-tengah Effendi bersilaturahmi dengan para warga setempat. Banyak dari warga yang merasa senang ketika Effendi memberikan pengeras suara itu.

"Ya ini sosialisasi kami dari partai Perindo kepada masyarakat di RW 01 Grogol Selatan ini, kita melakukan pendekatan terus, (agar) dekat dengan masyarakat dengan memberikan bantuan dua buah pengeras suara," kata Effendi usai menyerahkan bantuan tersebut, Jumat (4/8/2023).

Effendi menyatakan bahwa penyerahan alat pengeras suara ini sebagai bentuk nyata komitmen Partai Perindo yang selalu dekat dan mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Dia pun mengungkap alasan mengapa memberikan alat pengeras suara ini kepada warga Grogol Selatan.

"Ya karena ini adalah hal yang dibutuhkan ya banyak kelompok-kelompok ibu-ibu pengajian di Jakarta ini yang memang tidak punya alat pengeras suara. Padahal ini suatu hal yang penting sebetulnya buat mereka untuk kegiatan-kegiatannya bisa berjalan secara lancar," ujarnya.

Ketua DPW Partai Perindo Provinsi DKI Jakarta ini berharap apa yang telah diinisiasi oleh partainya ini bisa diikuti oleh kelompok-kelompok lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement