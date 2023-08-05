Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Silaturahmi ke Manggarai, Diska Resha Bagi-Bagi KTA Berasuransi ke Warga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |02:03 WIB
Silaturahmi ke Manggarai, Diska Resha Bagi-Bagi KTA Berasuransi ke Warga
Bacaleg Perindo Diska Resha silaturahmi ke Manggarai Selatan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan, DPRD DKI Jakarta, Diska Resha Putra melakukan sosialisasi dan silaturahmi ke kantor Sekretariat RW 08, Jalan Rusa Raya, RT 13/08, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (4/8/2023) malam. Dia juga memberikan KTA Asuransi secara gratis pada warga sekitar.

Diska mengatakan, sejatinya pada Jumat (4/8/2023) ini, dia melakukan sosialisasi dan bersilaturahmi dengan terjun langsung ke tengah masyarakat di dua lokasi berbeda. Pertama di kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, tepatnya di Gang Sosial RT 04/10 dan kedua di kelurahan Manggarai Selatan, Tebet, tepatnya di kantor Sekretariat RW 08, Jalan Rusa Raya, RT 13/08.

"Di sini saya berkenalan dari RW 08 dan Alhamdulillah mereka juga sangat ramai dan begitu antusias, ada RW lain juga ingin bertemu saya, nanti kita akan jadwalkan bersama tim saya," ujar Diska saat bersilaturahmi dengan warga di lokasi.

Menurutnya, selain bersilaturahmi dan berkenalan, dia juga mensosialisasikan tentang program partai Perindo, salah satunya KTA Asuransi. Pasalnya, tak sedikit warga yang penasaran dengan KTA Asuransi milik Partai Perindo itu, yang mana mereka mengetahuinya dari berita-berita.

"Ini program di masyarakat ini sudah merasakan yah, mungkin dari contoh banyak berita online atau apa, jadi banyak merasakan dan banyak juga mereka penasaran program ini. Nah saya tadi sosialisasikan dan mereka (warga RW 08) sudah banyak mulai mendaftar," tuturnya.

Bacaleg Partai Perindo itu menambahkan, KTA Asuransi itu diharapkan bisa meringankan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebabnya, warga bisa mendapatkan asuransi hingga santunan melalui KTA itu manakala terlibat kecelakaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement