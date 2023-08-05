Silaturahmi ke Manggarai, Diska Resha Bagi-Bagi KTA Berasuransi ke Warga

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan, DPRD DKI Jakarta, Diska Resha Putra melakukan sosialisasi dan silaturahmi ke kantor Sekretariat RW 08, Jalan Rusa Raya, RT 13/08, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (4/8/2023) malam. Dia juga memberikan KTA Asuransi secara gratis pada warga sekitar.

Diska mengatakan, sejatinya pada Jumat (4/8/2023) ini, dia melakukan sosialisasi dan bersilaturahmi dengan terjun langsung ke tengah masyarakat di dua lokasi berbeda. Pertama di kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, tepatnya di Gang Sosial RT 04/10 dan kedua di kelurahan Manggarai Selatan, Tebet, tepatnya di kantor Sekretariat RW 08, Jalan Rusa Raya, RT 13/08.

"Di sini saya berkenalan dari RW 08 dan Alhamdulillah mereka juga sangat ramai dan begitu antusias, ada RW lain juga ingin bertemu saya, nanti kita akan jadwalkan bersama tim saya," ujar Diska saat bersilaturahmi dengan warga di lokasi.

Menurutnya, selain bersilaturahmi dan berkenalan, dia juga mensosialisasikan tentang program partai Perindo, salah satunya KTA Asuransi. Pasalnya, tak sedikit warga yang penasaran dengan KTA Asuransi milik Partai Perindo itu, yang mana mereka mengetahuinya dari berita-berita.

"Ini program di masyarakat ini sudah merasakan yah, mungkin dari contoh banyak berita online atau apa, jadi banyak merasakan dan banyak juga mereka penasaran program ini. Nah saya tadi sosialisasikan dan mereka (warga RW 08) sudah banyak mulai mendaftar," tuturnya.

Bacaleg Partai Perindo itu menambahkan, KTA Asuransi itu diharapkan bisa meringankan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebabnya, warga bisa mendapatkan asuransi hingga santunan melalui KTA itu manakala terlibat kecelakaan.