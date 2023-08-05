Didatangi Diska Resha, Ketua RW: Tulang Punggung Negara dari Generasi Muda

JAKARTA - Katua RW 08, Abdulrahman berterima kasih pada Partai Perindo, khususnya terhadap Bacaleg DPRD DKI Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra yang telah hadir di tengah warga untuk bersilaturahmi.

"Kami berharap untuk Pak Diksa karena beliau dari generasi muda, karena akan datang generasi muda yang akan muncul. Tulang punggung negara dari generasi muda, dari anak-anak bangsa negara, mudah-mudahan beliau terpilih menjadi anggota DPRD," ujar Abdulrahman di lokasi, Jumat (4/8/2023).

Menurutnya, Diska Resha merupakan salah satu sosok dari generasi muda. Maka itu, sudah menjadi hal wajar bila dia ingin turut berkontribusi pada kemajuan dan perkembangan kota Jakarta, yang mana menjadi tempat kelahirannya itu.

"Ada 14 RT di RW 08, jumlah KK sekitar 600, Alhamdulillah kalau Perindo sudah datang kesini karena selama ini tuk RW 08 Perindo itu belum pernah masuk. Mudah-mudahan dengan Perindo masuk disini bisa ada perkembangan tuk warga RW 08," tuturnya.

Dia pun menyambut baik kedatangan Bacaleg dari Partai Perindo itu ke wilayahnya yang ingin bersilaturahmi dengan warga di wilayahnya. Sebabnya, Partai Perindo pun baru pertama kali ini berkunjung ke wilayahnya tersebut.

"Kami berterima kasih sekali dengan Partai Perindo karena bisa langsung terjun ke warga, ke RT/RW, mudah-mudahan dengan adanya asuransi ini semuanya, warga-warga yang kurang mampu misalnya bisa tercover dengan asuransi ini," jelasnya.