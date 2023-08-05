Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahasiswa UI Korban Pembunuhan Dimakamkan di Lumajang

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |04:03 WIB
Mahasiswa UI Korban Pembunuhan Dimakamkan di Lumajang
Mahasiswa UI yang jadi korban pembunuhan seniornya dimakamkan di Lumajang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), MNZ (19) yang menjadi korban pembunuhan, telah menjalani autopsi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Selepas itu, jenazah mahasiswa Fakultas ilmu Budaya jurusan sastra Rusia itu akan dimakamkan di kampung halamannya, Lumajang, Jawa Timur.

Diketahui, Satreskrim Polres Metro Depok menemukan jasad mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial MNZ (19), diduga tewas ditikam dan dibungkus plastik berwarna hitam di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat. Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menduga MNZ dibunuh oleh seniornya berinisial AAB (23).

Paman korban, Muchtar Fathoni (52) menyampaikan jenazah MNZ dimakamkan di Lumajang atas permintaan ibundanya.

"Insya Allah tadi disampaikan oleh ibu korban, jasad almarhum nanti akan dibawa ke Lumajang untuk dimakamkan disana," ujar Muchtar di Instalasi Kedokteran Forensik RS Polri, Jumat (4/8/2023).

Muchtar mengatakan prosesi pemakaman putra pertama dari dua bersaudara itu telah dipersiapkan selepas proses autopsi yang dijalani di RS Polri. Dia menyampaikan pihak keluarga tetap mengikuti proses hukum yang berjalan namum tetap dihukum seberat-beratnya.

"Kita ikuti saja proses hukum yang berjalan, kami sih begitu saja. Kalau memang pelaku harus dihukum berat, yaa silahkan. Tetapi tetap dari ibu korban meminta supaya dihukum seberat-beratnya," jelas Muchtar.

Halaman:
1 2
      
