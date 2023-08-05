Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Indekos Tempat Mahasiswa UI Ditemukan Tewas Sepi Tidak Ada Aktivitas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |09:31 WIB
Indekos Tempat Mahasiswa UI Ditemukan Tewas Sepi Tidak Ada Aktivitas
Indekos mahasiswa UI ditemukan tewas (foto: MPI/Refi)
DEPOK - Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI), berinisial MNZ (19) ditemukan tewas dan terbungkus plastik hitam usai ditikam senior berinisial AAB (23) pada Jumat (4/8) sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, diperkirakan korban MNZ telah tewas ditikam sejak Rabu (2/8) dan mayat terbungkus plastik hitam di bawah kolong tempat tidur.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi kejadian tepatnya di sebuah indekos bernama Apik Zire Jalan Palakali, Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (5/8/2023) pagi tampak bangunan indekos yang menyatu dengan rumah toko atau ruko mendadak sepi tidak ada aktivitas. Akses masuk ke lantai atas kamar indekos di sudut bagian lantai bawah ruko pun tertutup rapat.

Bangunan indekos yang berbentuk letter L itu berwarna-warni mulai dari merah, biru, kuning, hingga hijau. Adapun lokasi kos tidak jauh dari Kantor Kelurahan Kukusan dan Lapangan Sepak Bola Kukusan.

MNC Portal Indonesia juga mencoba memasuki area kamar 102 tempat diduga MNZ meregang nyawa ditikam senior satu jurusan di UI. Namun, pagar teralis besi tertutup rapat dan tidak sembarang orang bisa mengakses indekos yang berada di lantai 2 tersebut.

Seorang warga sekitar yang melintas saat berolahraga dan enggan disebut namanya itu menyebut kos Apik Zire sudah eksis sejak tahun 90-an. Menurutnya sebelum ada ruko semua bangunan diperuntukkan sebagai indekos mahasiswa.

"Kosan ini udah eksis sejak tahun 90an. Dulu sebelum ada ruko ini semuanya kosan," ucap seorang warga yang enggan disebut namanya.

