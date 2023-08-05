Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ikut Senam Sehat dan Pengobatan Gratis Kartini Perindo, Warga Koja: Seru Banget!

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |10:34 WIB
Ikut Senam Sehat dan Pengobatan Gratis Kartini Perindo, Warga Koja: Seru Banget!
Senam Sehat Kartini Perindo di Koja, Jakarta Utara (foto: MPI/Dimas)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak ratusan Ibu Rumah Tangga (IRT) RW 11 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, tampak antusias mengikuti kegiatan senam sehat dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Kartini Perindo Jakarta Utara, Sabtu (5/8/2023).

Salah satu peserta senam, Wiwin, mengatakan, dirinya sedari pagi sudah siap untuk mengikuti kegiatan tersebut. Wiwin, yang juga merupakan Ketua RW setempat ini mengaku senang bisa kembali silaturahmi dengan para kader Kartini Perindo.

"Seru banget, apalagi hari ini ada Kartini Perindo yang memberikan cek kesehatan gratis, makanya antusias warga sangat-sangat senang," kata Wiwin kepada wartawan.

Wiwin mengaku, banyak warga yang terbantu untuk mengecek kondisi kesehatannya. Ia berharap kegiatan ini terus dilakukan oleh Kartini Perindo.

"Mudah-mudahan bisa terus dilakukan ke depannya pengobatan gratis ini buat bantu keluarga kita," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Kartini Perindo Jakarta Utara Komala Dewi mengatakan, sebanyak 100 warga yang terlibat dalam kegiatan senam dan pengobatan gratis ini. Adapun kegiatan ini diinisiasi dirinya sendiri yang juga merupakan seorang dokter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement