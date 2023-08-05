Ikut Senam Sehat dan Pengobatan Gratis Kartini Perindo, Warga Koja: Seru Banget!

JAKARTA - Sebanyak ratusan Ibu Rumah Tangga (IRT) RW 11 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, tampak antusias mengikuti kegiatan senam sehat dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Kartini Perindo Jakarta Utara, Sabtu (5/8/2023).

Salah satu peserta senam, Wiwin, mengatakan, dirinya sedari pagi sudah siap untuk mengikuti kegiatan tersebut. Wiwin, yang juga merupakan Ketua RW setempat ini mengaku senang bisa kembali silaturahmi dengan para kader Kartini Perindo.

"Seru banget, apalagi hari ini ada Kartini Perindo yang memberikan cek kesehatan gratis, makanya antusias warga sangat-sangat senang," kata Wiwin kepada wartawan.

Wiwin mengaku, banyak warga yang terbantu untuk mengecek kondisi kesehatannya. Ia berharap kegiatan ini terus dilakukan oleh Kartini Perindo.

"Mudah-mudahan bisa terus dilakukan ke depannya pengobatan gratis ini buat bantu keluarga kita," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Kartini Perindo Jakarta Utara Komala Dewi mengatakan, sebanyak 100 warga yang terlibat dalam kegiatan senam dan pengobatan gratis ini. Adapun kegiatan ini diinisiasi dirinya sendiri yang juga merupakan seorang dokter.