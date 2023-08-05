Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua DPD RPA Perindo Jakpus Harap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja Wajib Diberi Efek Jera

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |12:18 WIB
JAKARTA - Ketua DPD RPA Perindo Jakarta Pusat yang juga Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1 Partai Perindo Mirna Andi meminta pelaku kekerasan seksual pada anak dan remaja wajib diberi efek jera.

Seperti diketahui, kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun terakhir meningkat pesat. Bahkan di tahun 2022, angkanya tembus hingga 9.500 kasus.

Sebab itu Mirna Andi mengatakan kejadian seperti ini tentunya sangat membuatnya miris sebagai seorang ibu.

Sebab anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dibekali ilmu terbaik demi memajukan Indonesia ke depannya.

"Terus gimana kalau trauma? Trauma nggak bisa hilang lho sampai besar," ujar Mirna dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja', Jumat (4/8/2023).

