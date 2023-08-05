Berawal dari Wartawan Kehilangan Motor, Polisi Gagalkan Penyelundupan Motor Curian dari Jakarta ke Lampung

JAKARTA - Polsek Tambora Jakarta Barat mengamankan mobil muatan berisi motor curian yang bakal dikirim ke Lampung pada Sabtu (5/8/2023)dini hari pukul 02.00 WIB.

Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama mengatakan, terdapat empat unit motor yang berhasil diselamatkan. Salah satunya, milik wartawan Kompas.com bernama Nirmala Maulana.

"Penangkapan sekitar Pukul 02.00 WIB dini hari Sabtu 5 Agustus 2023. Empat unit motor behasil disita dan satu unit mobil pengangkut juga turut ditangkap yaitu satu unit mobil warna putih Isuzu traga nopol BE 8682 NP," ujar Putra dalam keterangannya, Sabtu (5/8/2023).

Putra menambahkan, terdapat lima tersangka sindikat Lampung yang diamankan dalam aksi tersebut. Pengungkapan berawal dari laporan wartawan yang kehilangan sepeda motor pada Kamis (3/8/2023) lalu.

"Pengungkapan ini berawal saat anggota unit Reskrim Polsek tambora mendapatkan informasi Curanmor sepeda motor jenis Honda Vario warna merah yang terjadi pada hari Kamis 3 Agustus 2023 TKP Kebon Jeruk. Korban merupakan salah satu wartawan media online," paparnya.