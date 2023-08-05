Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berawal dari Wartawan Kehilangan Motor, Polisi Gagalkan Penyelundupan Motor Curian dari Jakarta ke Lampung

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |13:44 WIB
Berawal dari Wartawan Kehilangan Motor, Polisi Gagalkan Penyelundupan Motor Curian dari Jakarta ke Lampung
A
A
A

JAKARTA - Polsek Tambora Jakarta Barat mengamankan mobil muatan berisi motor curian yang bakal dikirim ke Lampung pada Sabtu (5/8/2023)dini hari pukul 02.00 WIB.

Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama mengatakan, terdapat empat unit motor yang berhasil diselamatkan. Salah satunya, milik wartawan Kompas.com bernama Nirmala Maulana.

"Penangkapan sekitar Pukul 02.00 WIB dini hari Sabtu 5 Agustus 2023. Empat unit motor behasil disita dan satu unit mobil pengangkut juga turut ditangkap yaitu satu unit mobil warna putih Isuzu traga nopol BE 8682 NP," ujar Putra dalam keterangannya, Sabtu (5/8/2023).

 BACA JUGA:

Putra menambahkan, terdapat lima tersangka sindikat Lampung yang diamankan dalam aksi tersebut. Pengungkapan berawal dari laporan wartawan yang kehilangan sepeda motor pada Kamis (3/8/2023) lalu.

"Pengungkapan ini berawal saat anggota unit Reskrim Polsek tambora mendapatkan informasi Curanmor sepeda motor jenis Honda Vario warna merah yang terjadi pada hari Kamis 3 Agustus 2023 TKP Kebon Jeruk. Korban merupakan salah satu wartawan media online," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement