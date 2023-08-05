Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembunuh Mahasiswa UI Ngaku Ketakutan saat Didatangi Korban Lewat Mimpi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |13:57 WIB
Pembunuh Mahasiswa UI <i>Ngaku</i> Ketakutan saat Didatangi Korban Lewat Mimpi
Polisi jumpa pers terkait pembunuhan mahasiswa UI (foto: MPI/Reffi)
DEPOK - AAB (23) pelaku yang berhasil ditangkap usai membunuh adik tingkatnya berinisial MNZ (19), sama-sama berstatus Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI), mengaku sempat dikejar bayangan korban dalam mimpi saat tidur.

Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan mengatakan, ada sejumlah barang milik korban yang dicuri dan hendak dijual pelaku AAB. Namun, niat itu kandas setelah pelaku mengaku didatangi korban melalui mimpi.

"Belum barang-barang ini niatnya memang mau dijual, tapi belum sempat terjual karena pelaku sejak kejadian itu saat tidur mimpi langsung korban ingin membunuh dia," kata Nirwan di Mapolres Metro Depok, Sabtu (5/8/2023).

Nirwan menambahkan, pelaku pun tidak kepikiran untuk menjual barang milik korban setelah dikejar bayangan dalam mimpi.

