Mahasiswa UI yang Dibunuh Seniornya Alami 10 Tusukan di Dada

DEPOK - Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) berinisial MNZ (19) tewas ditikam oleh seniornya berinisial AAB (23). Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menyebut bahwa AAB melakukan tusukan menggunakan pisau lipat sebanyak 10 kali ke bagian dada korban.

"Sepuluh tusukan, di dada," kata Nirwan di Mapolres Metro Depok, Sabtu (5/8/2023).

Nirwan menyebut pelaku sudah menyiapkan pisau lipat sejak sebelum mengantar korban ke indekos di kawasan Kukusan, Beji, Depok. Pelaku AAB pun mengantongi pisau setelah mengambil di bawah jok motor.

"Pelaku sudah menyiapkan pisau, pelaku masukkan pisau di kantong celana. Pisau sudah lama dimiliki," ujarnya.