HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sosok Mahasiswa UI yang Dibunuh Seniornya di Mata Keluarga: Rajin Sholat Lima Waktu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |14:45 WIB
Sosok Mahasiswa UI yang Dibunuh Seniornya di Mata Keluarga: Rajin Sholat Lima Waktu
Lokasi Kosan Mahasiswa UI dibunuh (foto: dok MPI)
A
A
A

DEPOK - MNZ (19) mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia (UI) tewas ditikam senior berinisial AAB (23) di indekos kawasan Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat pada Rabu (2/8/2023).

Namun jasad MNZ ditemukan terbungkus plastik berwarna hitam dibawah kolong tempat tidur kamar indekos pada Jumat (4/8) dan pelaku ditangkap beberapa jam kemudian.

Om dari korban MNZ, Faiz Rafsanjani menilai sosok keponakan yang nurut sama orang tua hingga salat lima waktu tidak telat.

"Korban ini nurut sama orang tua, apalagi memang dia jauh dari kampung dia ingin mengupgrade dirinya buat lebih baik dari orang tuanya," kata Faiz saat ditemui di Mapolres Depok, Sabtu (5/8/2023).

"Korban lima waktu tidak telat karena didikan orang tua (salat) lima waktunya kencang apalagi di muslim terkenal juga ngajinya tertib, nurut apa kata orang tua," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
