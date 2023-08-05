Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keluarga Korban Mahasiswa UI Tewas Dibunuh Minta Pelaku Dihukum Mati

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |15:19 WIB
Keluarga Korban Mahasiswa UI Tewas Dibunuh Minta Pelaku Dihukum Mati
Perwakilan keluarga korban, MNZ. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Perwakilan keluarga korban MNZ (19), seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Faiz Rafsanjani berharap pelaku pembunuh keponakannya berinisial AAB (23) dihukum mati.

Pelaku yang merupakan senior di kampus menikam korban sebanyak 10 kali di bagian dada menggunakan pisau lipat di indekos kawasan Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat.

 BACA JUGA:

"Harapan kami dari pihak keluarga sendiri, saya pribadi mewakili pihak keluarga ingin dimaksimalkan dengan Pasal 340 terkait hukuman mati begitu kira-kira ke depan," kata Faiz saat ditemui di Mapolres Metro Depok, Sabtu (5/8/2023).

Faiz pun akan memonitor langsung hingga kasus yang menewaskan keponakannya itu maju ke meja hijau persidangan hingga putusan pengadilan.

"Kami dari pihak keluarga akan memonitoring jalannya persidangan sampai akhirnya putusan," ucapnya.

BACA JUGA:

Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UI Mengaku Terinspirasi Serial Narcos 

Sebelumnya, Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan mengatakan pelaku AAB terancam hukuman mati dengan Pasal 340 Jo 338 KUHP dan 365 ayat 3 KUHP.

"Pelaku sendiri kita jerat dengan pasal 340 Jo 338 KUHP dan atau 365 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya bisa hukuman mati atau seumur hidup atau paling tinggi 20 tahun," ucap Nirwan saat jumpa pers di Mapolres Depok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184071/pembunuhan-8udj_large.jpg
2 Oknum TNI Dihadirkan saat Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184032/pembunuhan-4g10_large.jpg
Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Pelaku Rancang Penculikan di Kafe Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement