Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Remaja Terlibat Tawuran di Jaksel, 1 Orang Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |16:52 WIB
Puluhan Remaja Terlibat Tawuran di Jaksel, 1 Orang Ditangkap
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Aksi tawuran antar remaja terjadi di Jalan Bogor Lama, Kelurahan Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Akibatnya, satu orang pelaku tawuran berinisial MR (19) ditangkap polisi.

Kapolsek Metro Setiabudi, Kompol Arif Purnama Oktora mengatakan aksi tawuran tersebut terjadi pada Sabtu (5/8/2023) dini hari. Arif mengungkapkan peristiwa tawuran itu dilaporkan oleh warga setempat.

 BACA JUGA:

“Datang warga menggunakan sepeda motor menginformasikan kalau di depan Klinik Fahira terjadi tawuran anak anak remaja yang tidak diketahui warga dari mana, selanjutnya Pawas dan Aipda Wahadi mengarah ke TKP dan betul terlihat anak-anak remaja yang sedang tawuran sekitar 30-an orang,” kata Arif dalam keterangannya, Sabtu (5/8/2023).

Arif menjelaskan para remaja tersebut melarikan diri setelah anggotanya menyalakan sirine mobil patroli. Kendati begitu, pihaknya mengamankan satu orang remaja berinisial MR (19).

“Anak remaja yang sedang tawuran melarikan diri baik ke arah selatan maupun ke arah utara, Jalan Bogor Lama Pasar Manggis, dan Aipda Wahadi dapat mengamankan salah satu anak yang diduga ikut tawuran,” ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement