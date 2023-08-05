Puluhan Remaja Terlibat Tawuran di Jaksel, 1 Orang Ditangkap

JAKARTA - Aksi tawuran antar remaja terjadi di Jalan Bogor Lama, Kelurahan Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Akibatnya, satu orang pelaku tawuran berinisial MR (19) ditangkap polisi.

Kapolsek Metro Setiabudi, Kompol Arif Purnama Oktora mengatakan aksi tawuran tersebut terjadi pada Sabtu (5/8/2023) dini hari. Arif mengungkapkan peristiwa tawuran itu dilaporkan oleh warga setempat.

“Datang warga menggunakan sepeda motor menginformasikan kalau di depan Klinik Fahira terjadi tawuran anak anak remaja yang tidak diketahui warga dari mana, selanjutnya Pawas dan Aipda Wahadi mengarah ke TKP dan betul terlihat anak-anak remaja yang sedang tawuran sekitar 30-an orang,” kata Arif dalam keterangannya, Sabtu (5/8/2023).

Arif menjelaskan para remaja tersebut melarikan diri setelah anggotanya menyalakan sirine mobil patroli. Kendati begitu, pihaknya mengamankan satu orang remaja berinisial MR (19).

“Anak remaja yang sedang tawuran melarikan diri baik ke arah selatan maupun ke arah utara, Jalan Bogor Lama Pasar Manggis, dan Aipda Wahadi dapat mengamankan salah satu anak yang diduga ikut tawuran,” ujarnya.