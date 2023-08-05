Bayi 4 Bulan di Bogor Tersiram Air Panas, Ini Kronologinya

BOGOR - Bayi 4 bulan warga Gunung Putri, Kabupaten Bogor tersiram air panas. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut.

"Betul (bayi tersiram air panas). Saat ini dari Unit Reskrim sudah cek ke TKP," kata Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha, Sabtu (5/8/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Jumat 4 Agustus 2023. Bayi tersebut tersiram air panas pada bagian pusar oleh sang ibu yang memasak mi instan.

"Kita belum mengetahui pasti motifnya apa, karena informasinya masih simpang siur. Kalau pas ditanya ke ibunya, saat bikin mi rebus tersiram," jelasnya.