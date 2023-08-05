Keluarga Sultan, Korban Kabel Fiber Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Kapolri

JAKARTA - Fatih, ayah Sultan Rif’at Alfatih (20), mahasiswa yang terjerat kabel fiber optik di Jakarta Selatan hingga tak bisa bicara, mengatakan ingin bertemu secara langsung dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Suatu kehormatan pastinya untuk saya, keluarga dan khususnya anak saya kalau pak Kapolri berkenan datang kemari," kata Fatih, Sabtu (5/8/2023).

Fatih mengungkapkan, Kapolri sudah sangat berbaik hati dengan memberikan atensi kepada anaknya, yaitu Sultan Rif'at Alfatih sehingga bisa mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Polri.

"Kehormatan yang luar biasa, sekarang kami diberikan atensi dari beliau untuk perawatan anak saya sudah luar biasa," katanya.

Tak hanya itu, ia mengaku ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada Kapolri lantaran anaknya telah mendapatkan perawatan yang maksimal di Rumah Sakit Polri.

"Apalagi saya sangat berkepentingan untuk menyampaikan terima kasih saya secara langsung, ya mudah-mudahan beliau bisa datang kemari," tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memfasilitasi, Sultan Rif'at Alfatih mahasiswa yang menjadi korban terjerat kabel fiber optik untuk dirawat di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.