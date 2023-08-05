Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Bogor Evakuasi Warga Terjebak Lemas dalam Sumur di Bojonggede

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |21:57 WIB
Damkar Bogor Evakuasi Warga Terjebak Lemas dalam Sumur di Bojonggede
Foto: Damkar
A
A
A

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi warga yang sedang menggali sumur di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Diketahui, pria terjebak di dalam sumur dalam kondisi lemas.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.00 WIB. Awalnya, terdapat laporan adanya warga sedang menggali sumur namun tiba tiba lemas dan tidak bisa naik.

"Tim Rescue Damkar segera meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan proses penyelamatan," kata Asan dalam keterangannya, Sabtu (5/8/2033).

Dengan berbagai peralatan seperti tripod, peralatan mounteneering, SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) dan lainnya petugas perlahan melakukan evakuasi. Sekitar 30 menit kemudian, korban berhasil dievakuasi oleh tim Rescue dari dalam sumur.

Gudang SMPN 3 Depok Terbakar, 6 Damkar Dikerahkan 

"Evakuasi dilakukan selama 30 menit," jelasnya.

Topik Artikel :
bogor Sumur Evakuasi Damkar
