Damkar Bogor Evakuasi Warga Terjebak Lemas dalam Sumur di Bojonggede

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi warga yang sedang menggali sumur di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Diketahui, pria terjebak di dalam sumur dalam kondisi lemas.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.00 WIB. Awalnya, terdapat laporan adanya warga sedang menggali sumur namun tiba tiba lemas dan tidak bisa naik.

"Tim Rescue Damkar segera meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan proses penyelamatan," kata Asan dalam keterangannya, Sabtu (5/8/2033).

Dengan berbagai peralatan seperti tripod, peralatan mounteneering, SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) dan lainnya petugas perlahan melakukan evakuasi. Sekitar 30 menit kemudian, korban berhasil dievakuasi oleh tim Rescue dari dalam sumur.

"Evakuasi dilakukan selama 30 menit," jelasnya.