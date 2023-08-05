Istana Berkebaya Digelar Besok, Dishub DKI Siapkan 46 Kantong Parkir

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyediakan 46 kantong parkir untuk pengunjung Istana Berkebaya yang berlangsung di Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu 6 Agustus 2023.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan disediakannya kantong parkir lantaran sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Istana Negara akan ditutup, serta diterapkannya rekayasa lalu lintas.
“Terdapat 46 titik lokasi parkir untuk menunjang kegiatan Istana Berkebaya di sekitar tempat acara,” kata Syafrin dalam keterangannya, Sabtu (5/8/2023).
Syafrin menjelaskan, kantong parkir yang disediakan mampu menampung sebanyak 6.019 mobil, 7.334 sepeda motor dan 261 bus.
Berikut lokasi kantong parkir yang disediakan untuk acara Istana Berkebaya besok, Minggu 6 Agustus 2023:
1. IRTI Monas
2. Silang Monas Barat Daya / Patung Kuda
3. Silang Monas Tenggara / Stasiun Gambir
4. Silang Monas Timur Laut / Pertamina
5. Lemhanas
6. Stasiun Gambir
7. Perpustakaan Nasional