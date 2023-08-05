Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lewat Cara Kreatif, Saga Terus Promosikan Sosok Ganjar Pranowo

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |23:53 WIB
Lewat Cara Kreatif, Saga Terus Promosikan Sosok Ganjar Pranowo
Relawan Sahabat Ganjar (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Relawan Sahabat Ganjar (Saga) terus mempromosikan sosok Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres). Kali ini, cara yang dilakukan adalah lewat ekonomi kreatif.

Ketua Umum Saga, Gus Nahib Shodiq meresmikan Distro Ganjar di DPP Sahabat Ganjar, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada Sabtu (5/8/2023). Dukungan terhadap ekonomi kreatif ini bertujuan mendorong agar masyarakat cinta produk dalam negeri.

Hal tersebut selaras dengan arahan Ganjar Pranowo. Selain itu, sebagai cara untuk mendukung Ganjar Pranowo.

“Launching Distor Sahabat Ganjar ini bertujuan untuk mempromosikan bapak haji Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesai dan kita mendukung produk-produk lokal dalam Distro Ganjar ini,“ ujarnya melalui keterangan tertulis.

Sementara itu, hadir juga Stevan Pasaribu dan Thariq Halilintar. Mereka turut mendukung peluncuran distro ini. Mereka juga merasa senang bisa ikut berpartisipasi.

“Acara ini keren banget, seru, bisa ketemu teman-teman yang keren di sini, bisa nyanyi bareng dan bajunya muda, inspiratif dan bahanya adem pokoknya kreatif Banget,“ kata Steven.

Halaman:
1 2
      
