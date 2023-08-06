Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Badan Intelijen Indonesia Kirim Utusan ke Mossad Israel demi Lacak PKI

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |06:04 WIB
Kisah Badan Intelijen Indonesia Kirim Utusan ke Mossad Israel demi Lacak PKI
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

BUKU ‘Every Spy a Prince: The Complete History of Israel’s Intelligence Community’ mengungkap Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) di era Shoerto mengirim sejumlah utusan kepada Tim Mossad ke Israel.

Tujuannya melatih kemampuan intelijen mereka yang nantinya berguna untuk melacak Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sementara buku 'Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia' karya Kenneth J Conboy menuliskan, kala itu awalnya Bakin dipimpin oleh Yoga Soegomo, lalu dimutasi dan digantikan oleh sosok baru tapi lama, yakni Mayjen Sutopo Juwono.

 BACA JUGA:

Sutopo pernah terlibat dalam Badan Rahasia Negara Indonesia atau Brani, dan masuk ke dalam kelompok inti. Hal ini didasarkan keterangan di buku ‘Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer di Indonesia 1975-1983’, karya David Jenkins.

Sutopo sendiri memiliki dua bawahan, yang terdiri dari Deputi I Brigjen Poerwosoenoe, bertugas menangani masalah-masalah keamanan negara serta Deputi II Kolonel Nichlany Soedarjo.

Sosok kedua ini ternyata merupakan orang yang cukup penting. Dirinya merupakan orang yang melacak keberadaan sisa-sisa PKI.

“Pada awal 1965, dia (Nichlany) mengawasi pembentukan suatu unit intelijen khusus di tubuh Polisi Militer. Unit bernama Detasemen Pelaksana Intelijen Polisi Militer atau Den Pintel Pom ini memiliki tujuan tidak tertulis untuk melacak jejak para anggota PKI,” kata Ken, lulusan Georgetown University School of Foreign Services yang pernah bekerja di perusahaan konsultan keamanan di Jakarta.

BACA JUGA:

Badan Intelijen AS Ternyata Sudah Endus Tanda-Tanda Pemberontakan di Rusia Sejak Awal 

Pada 1968, Nichlany berjasa dalam pembentukan Satuan Khusus Pelaksana Intelijen atau Satsus Pintel atau populer disebut Satsus Intel. Saat itu, dirinya bekerja sebagai wakil asisten intelijen Kopkamtib.

Latihan mata-mata ini dibantu oleh sejumlah negara. Salah satunya adalah Amerika Serikat (AS ), yang mengirimkan instruktur kawakan Richard Fortin untuk memberikan pelatihan teknik pengintaian dasar.

Tidak hanya AS, Inggris pun juga turun membantu. Tahun 1969, Dinas Intelijen Inggris, MI6, mengirim seorang personelnya untuk memberikan pelatihan cara menangani agen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997587/intelijen-perempuan-indonesia-lebih-miliki-daya-tarik-dibandingkan-pria-hHZfr72kQp.jpg
Intelijen Perempuan Indonesia Lebih Miliki Daya Tarik Dibandingkan Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997579/keterlibatan-agen-telik-sandi-perempuan-indonesia-dalam-operasi-intelijen-masih-sedikit-fEPipWGuCt.jpg
Keterlibatan Agen Telik Sandi Perempuan Indonesia dalam Operasi Intelijen Masih Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997539/membedah-peran-intelijen-perempuan-di-indonesia-a5eNJbkqsv.jpg
Membedah Peran Intelijen Perempuan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/337/2985458/penuh-misteri-berikut-jejak-3-jenderal-ahli-intelijen-era-orde-baru-usai-pensiun-dari-tni-kNNPyMAi5y.jpg
Penuh Misteri, Berikut Jejak 3 Jenderal Ahli Intelijen Era Orde Baru Usai Pensiun dari TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/337/2842528/5-tokoh-intelijen-yang-menjabat-kepala-bin-di-awal-pembentukannya-3YCvxE2JPI.jpeg
5 Tokoh Intelijen yang Menjabat Kepala BIN di Awal Pembentukannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/337/2841790/perbedaan-bin-dan-bais-tni-di-dunia-intelijen-O91qRf9umu.jpg
Perbedaan BIN dan BAIS TNI di Dunia Intelijen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement