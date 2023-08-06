Apa Alasan Jepang Membentuk BPUPKI saat Menjajah Indonesia?

MENJELANG HUT Ke-78 RI, menarik untuk diketahui sejarah perjuangan para pendahulu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satu proses penting dalam kemerdekaan tersebut adalah pembentukan Lembaga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).

BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, ketika masa penjajahan di Indonesia. BPUPKI mempunyai andil besar dalam tonggak sejarah panjang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lantas, apa alasan Jepang membentuk lembaga ini saat masih mejajah Indonesia?

Jepang membentuk BPUPKI dengan alasan untuk menarik hati bangsa Indonesia, di tengah situasi mereka di tahun 1944 yang makin terdesak oleh Amerika Serikat. Kekalahan Jepang di Perang Asia kala itu makin nyata.

Pada 7 September 1944, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada masyarakat Indonesia. Mereka pun membentuk BPUPKI untuk meyakinkan janji tersebut.

BPUPKI mulai dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan mulai diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Pembentukan BPUPKI direncanakan agar bisa mencapai suatu tujuan yang disepakati, yakni Kemerdekaan Indonesia.

Apa saja tugas BPUPKI?

- Merencanakan organisasi pemerintah nasional yang akan menerima kemerdekaan dari pihak Jepang

- Membuat rancangan UUD untuk negara Indonesia merdeka.

- Bertugas membentuk Panitia Kecil atau Panitia Delapan yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota

- Sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama satu bulan

Selain itu, sesuai dengan namanya, tugas BPUPKI adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.