Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apa Alasan Jepang Membentuk BPUPKI saat Menjajah Indonesia?

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |07:02 WIB
Apa Alasan Jepang Membentuk BPUPKI saat Menjajah Indonesia?
Sidang kedua BPUPKI 10-16 Juli 1945. (Foto: Kemdikbud)
A
A
A

MENJELANG HUT Ke-78 RI, menarik untuk diketahui sejarah perjuangan para pendahulu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satu proses penting dalam kemerdekaan tersebut adalah pembentukan Lembaga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).

BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, ketika masa penjajahan di Indonesia. BPUPKI mempunyai andil besar dalam tonggak sejarah panjang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lantas, apa alasan Jepang membentuk lembaga ini saat masih mejajah Indonesia?

BACA JUGA:

Tugas BPUPKI, Susun Dasar Negara hingga Persiapkan Kemerdekaan RI 

Jepang membentuk BPUPKI dengan alasan untuk menarik hati bangsa Indonesia, di tengah situasi mereka di tahun 1944 yang makin terdesak oleh Amerika Serikat. Kekalahan Jepang di Perang Asia kala itu makin nyata.

Pada 7 September 1944, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada masyarakat Indonesia. Mereka pun membentuk BPUPKI untuk meyakinkan janji tersebut.

BPUPKI mulai dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan mulai diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Pembentukan BPUPKI direncanakan agar bisa mencapai suatu tujuan yang disepakati, yakni Kemerdekaan Indonesia.

BACA JUGA:

Hari Lahir Pancasila, Ketika Anggota BPUPKI Sodorkan Gagasan Soal Indonesia Merdeka 

Apa saja tugas BPUPKI?

- Merencanakan organisasi pemerintah nasional yang akan menerima kemerdekaan dari pihak Jepang

- Membuat rancangan UUD untuk negara Indonesia merdeka.

- Bertugas membentuk Panitia Kecil atau Panitia Delapan yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota

- Sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama satu bulan

Selain itu, sesuai dengan namanya, tugas BPUPKI adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement