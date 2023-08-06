Pembentukan Pakualaman Oleh Raffles dan Penjarahan Harta Kekayaan Sultan Yogya

KERATON Yogyakarta kian terpuruk ketika Inggris mengambil alih wilayah Nusantara dari Belanda. Raffles Gubernur Jenderal memutuskan pendirian Pakualaman yang menandai pembagian Yogyakarta secara politis, yang tentu menjadi penghinaan bagi Sultan Yogya.

Pembagian wilayah Yogyakarta ini diawali dengan upacara selama tiga hari yang digelar Raffles. Sultan Hamengkubuwono II yang mendiami keraton pun turut diundang secara resmi oleh Raffles.

Namun upacara "mendiami kembali" ini jelas hanya pura-pura, karena penjarahan besar-besaran atas keraton masih terus berjalan. Hanya kadipaten yang masih tersedia sebagai tempat kediaman sementara Sultan, sampai keraton yang sebagian terbakar dan sebagian lagi dijarah habis itu dapat kembali ditempati.

BACA JUGA: Kala Bupati Madiun Diburu Pasukan Keraton Yogyakarta saat Ingin Perangi Belanda

Peter Carey pada "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro : 1785 - 1855" mengisahkan upacara kedua terjadi pada 22 Juni. Di salah satu pendopo keraton yang masih utuh, yakni Bangsal Kencono, Raffles memberitahukan secara resmi aneksasi Kedu dan sepertiga dari wilayah Mancanagera Timur Keraton Yogya, sebagai upah bagi operasi militer Inggris yang belum lama berselang.

Ia juga mengumumkan penunjukan Notokusumo sebagai pemangku kepangeranan tersendiri dengan gelar Pakualam, pasca 7 Maret 1822 di bawah Pangeran Adipati Pakualam dan pembentukan "korps" Pakualaman yang terdiri dari 100 serdadu barisan berkuda.

Pendirian Pakualaman ini menandai pembagian Yogyakarta secara politis, suatu isyarat lain lagi bagi penghinaan terhadap kesultanan. Pakualam I punya hubungan khusus dengan Inggris, suatu kenyataan yang dicatat dalam sumber-sumber Jawa. Di situ Pakualam I disebut kadang sebagai miji atau pejabat bawahan langsung dan kadang sebagai "pelayan" (rencang) penguasa kolonial.