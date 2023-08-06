Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekor Dunia Angklung Jadi Hadiah Spesial HUT Ke-78 RI

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |08:24 WIB
Rekor Dunia Angklung Jadi Hadiah Spesial HUT Ke-78 RI
Pagelaran angklung pecahkan rekor dunia. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemecahan rekor dunia atau Guinness World of Records (GWR) kategori pagelaran angklung terbesar (The Largest Angklung Ensemble) yang dikukuhkan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Sabtu (5/8/2023) malam menjadi kado spesial bagi kemerdekaan Indonesia ke-78.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan Oase KIM (Oase Kabinet Indonesia Maju) tersebut, para peserta memainkan sejumlah lagu nasional, lagu internasional secara harmoni dan kompak. Total ada 15.110 peserta yang memainkan alat musik tradisional angklung.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres RI Ma'ruf Amin dan bersama jajaran pejabat di lingkungan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju tampak hadir dalam pemecahan rekor dunia tersebut.

Ketua Panitia, Tri Tito Karnavian mengatakan kegiatan tersebut adalah puncak upaya pemecahan rekor dunia pagelaran angklung terbesar di dunia, yang diselenggarakan kementerian dan lembaga negara, organisasi perempuan, komunitas, dan masyarakat.

"Ini adalah prakarsa Ibu Negara Iriana Joko Widodo, karena beliau sangat memperhatikan dan mencintai seni budaya Indonesia yaitu alat musik tradisional angklung yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan tak benda pada 2020," ujar Tri Tito dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (6/8/2023) pagi.

Kegiatan tersebut juga dikatakannya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap ekonomi kreatif alat musik tradisional angklung.

"Dan tentunya ibu Iriana Joko Widodo juga ingin angklung bangkit kembali setelah dampak pandemi Covid-19 pada seniman dan industri angklung. Kita harapkan hari ini berhasil mempersembahkan hadiah terbaik kepada Indonesia pada hari ulang tahun ke-78 Indonesia," tuturnya.

Salah satu peserta pagelaran angklung, Dian mengatakan dirinya sangat excited dan bangga sekali bisa turut serta dalam upaya pemecahan rekor dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/56/3160001//ilustrasi-hMAj_large.jpg
Pecah Rekor, Bayi Tertua di Dunia Lahir dari Embrio yang Dibekukan Selama 30,5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/18/3154600//tas_birkin-IYnW_large.jpg
Fantastis! Tas Hermes Birkin Pertama Laku Terjual Rp162 Miliar dalam Lelang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/65/3151715//jess_no_limit-4fMh_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Jess No Limit, Youtuber yang Raih Dua Penghargaan Guiness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/18/3101419//tomiko_itooka_meninggal_dunia_di_usia_117_tahun-57tW_large.jpg
Orang Tertua di Dunia Tomiko Itooka Meninggal Dunia di Usia 116 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/18/3090189//john_alfred_tinniswood-RyFo_large.jpg
John Tinniswood, Pria Tertua di Dunia Meninggal Dunia di Usia 112 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement