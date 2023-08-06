BMKG: Gempa M5,3 Sigi Dipicu Aktivitas Sesar Zona Palolo Graben

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan gempa kekuatan M5,3 yang mengguncang Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) dipicu aktivitas sesar di zona Palolo Graben.

BMKG melaporkan gempa yang berpusat di darat ini terjadi pada Minggu 06 Agustus 2023 pukul 08.44.32 WIB. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,19° LS ; 120,26° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Torue, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada kedalaman 10 km.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif.

“Dipicu aktivitas sesar di zona palolo graben,” ungkap Daryono dalam keterangan resminya, Minggu (6/8/2023).

Sementara itu, Daryono mengatakan dari hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip).