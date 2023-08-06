Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pagelaran Angklung Pecahkan Rekor Dunia, Panglima TNI dan Ketum Dharma Pertiwi Ikut Partisipasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |12:39 WIB
Pagelaran Angklung Pecahkan Rekor Dunia, Panglima TNI dan Ketum Dharma Pertiwi Ikut Partisipasi
Panglima TNI dan Ketum Dharma Pertiwi ikut partisipasi dalam pagelaran angklung yang memecahkan rekor dunia. (Dok Puspen TNI)
A
A
A

 

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny Vero Yudo Margono turut hadir berpartisipasi dalam menyukseskan pemecahan rekor dunia atau Guinness World of Records (GWR) Angklung, di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

Kegiatan Pemecahan Rekor Dunia Angklung 2023 ini disaksikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Iriana Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin beserta istri.

Pemecahan Rekor Dunia Angklung diinisiasi oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Indonesia Maju yang merupakan perhimpunan istri-istri anggota kabinet Indonesia Maju. Kegiatan ini melibatkan 15.110 pemain angklung dari berbagai kalangan.

Mulai dari anggota OASE KIM, anggota Dharma Pertiwi, anggota IKKT Pragati Wira Anggini, anggota Bhayangkari, murid sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah dinas, perwakilan kementerian/lembaga, hingga para Ibu Dharma Wanita Persatuan dan Tim Penggerak PKK.

Mengutip siaran pers dari Puspen TNI, Minggu (6/8/2023), kehadiran Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny Vero Yudo Margono melengkapi semangat para peserta terutama dari kelompok TNI yaitu kelompok Dharma Pertiwi, Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini, dan kelompok Ikatan Kesejakteraan Keluarga TNI (IKKT) PWA.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
