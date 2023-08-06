Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu RI Pulangkan 9 WNI Korban TPPO Online Scamming dari Myanmar

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |14:32 WIB
Kemlu RI Pulangkan 9 WNI Korban TPPO <i>Online Scamming</i> dari Myanmar
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah berhasil memulangkan 9 WNI terindikasi korban TPPO ke tanah air pada Sabtu (4/8) lalu. Kesembilan WNI tersebut mengalami eksploitasi di perusahaan yang mengoperasikan online scamming di wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar.

Atas koordinasi dengan KBRI Yangon, kesembilan orang WNI tersebut tiba di tanah air dengan fasilitasi pembiayaan pemulangan oleh Kementerian Luar Negeri. Mereka telah menjalani proses pemeriksaan oleh otoritas setempat dengan hasil yang menyatakan mereka sebagai korban TPPO.

"Koordinasi dengan otoritas setempat segera dilakukan hingga kesembilan WNI tersebut akhirnya keluar dari perusahaan. Kemudian mereka ditampung di Kantor Kepolisian Myawaddy sembari menjalani proses pemeriksaan,"dikutip dalam laman resmi Kemlu, Minggu (6/8/2023).

Adapun dalam perkembangannya, kesembilan orang WNI tersebut dipindahkan dari Kantor Kepolisian Myawaddy ke Yangon setelah menyelesaikan proses asesmen. Kemudian KBRI Yangon memberikan fasilitas penampungan selama mereka menunggu jadwal pemulangan.

Setibanya di tanah air, kesembilan orang WNI tersebut akan ditampung di RPTC Bambu Apus Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjalani proses rehabilitasi sebelum dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Human Trafficking Kemlu TPPO
