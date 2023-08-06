Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Banyak Informasi Seru dan Menarik di Okezone Updates Hari Ini!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |16:03 WIB
Ada Banyak Informasi Seru dan Menarik di Okezone Updates Hari Ini!
A
A
A

Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Update kali ini akan menyajikan kabar tentang sekelompok petani di Lumajang, Jawa Timur melahirkan inovasi baru. Warga kini bisa membeli hasil panen langsung di ladang. Warga pun antusias karena bisa memilih sayuran segar dengan harga lebih murah dibanding harga di pasaran.

Sementara itu, prosesi pemakaman mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Muhammad Naufal Zidan, di Lumajang, Jawa Timur, diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat. Mahasiswa mayor Sastra Rusia ini menjadi korban pembunuhan oleh seniornya karena terliliht pinjaman online.  Ayah korban berharap penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku. 

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Khafid Mardiyansyah)

      
