Menteri, Wamen, hingga Wantimpres Kompak Kenakan Kebaya Merah Putih di Istana Berkebaya

Menteri dan Wamen di Kabinet Indonesia Maju berkebaya (Foto: MPI)

JAKARTA - Sejumlah Menteri dan Wakil Menteri, dan Wantimpres Kabinet Indonesia Maju (KIM) tampak melakukan catwalk di panggung event Istana Berkebaya di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Minggu (6/8/2023) sore.

Tampak sejumlah menteri yang melaksanakan catwalk diantaranya yakni Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Angela Tanoesoedibjo.

Selain itu adapula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Baik Angela maupun perwakilan wanita dari Oase KIM tampak mengenakan kebaya atasan putih dan dipadukan dengan selendang berwarna merah.

Angela tampak anggun mengenakan kebaya dengan motif bunga berwarna merah, oranye, pink, dan hijau sembari membawa kipas.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak satu-satunya yang membawa tas dan payung saat melaksanakan fashion show cat walk di hadapan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.