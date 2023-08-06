Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: 23 Kali Gempa Susulan Guncang Sigi Sulteng

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:23 WIB
BMKG: 23 Kali Gempa Susulan Guncang Sigi Sulteng
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 23 kali gempa susulan mengguncang Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) sejak pagi tadi.

"Hingga pukul 17.40 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan rangkaian gempabumi ini memiliki total 23 kali aktivitas gempabumi sejak gempabumi M5.3 Pukul 08.44.32 WIB, dengan magnitudo susulan terbesar M4.7," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya, Minggu (6/8/2023).

Sebelumnya, gempa terjadi dengan kekuatan M5,3 pagi tadi pukul 08.44 WIB. Kemudian pada pukul 17.09.22 WIB wilayah. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,4.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,14° LS ; 120,16° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Torue, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada kedalaman 10 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Zona Palolo Graben," ungkap Daryono.

