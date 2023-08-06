Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Kenakan Baju Sadaria Khas Betawi di Event Istana Berkebaya

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:26 WIB
Presiden Jokowi Kenakan Baju Sadaria Khas Betawi di Event Istana Berkebaya
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tampak hadir di panggung utama cat walk Istana Berkebaya depan Istana Merdeka yang dilaksanakan di di Jalan Medan Merdeka Utara, Monas Jakarta Utara pada Minggu (6/8/2023) sore.

Jokowi tampak mengenakan baju sadariah berwarna hitam sedangkan Iriana tampak mengenakan kebaya berwarna merah.

Sementara itu jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang hadir seperti Menkopolhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Mendikbud Nadim Makarim, tampak mengenakan baju sadariah berwarna putih.

Selain itu tampak pula sejumlah istri dari menteri termasuk Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo sudah hadir di lokasi dan bersiap untuk nantinya melakukan catwalk sesuai dengan susunan acara.

Dalam sambutannya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan acara Istana Berkebaya tersebut untuk menunjukkan kekayaan keragaman budaya Indonesia melalui baju daerah.

Halaman:
1 2
      
