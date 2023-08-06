Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

PBNU: Tak Pernah Ada Titipan Aspirasi Khusus ke PKB

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:30 WIB
PBNU: Tak Pernah Ada Titipan Aspirasi Khusus ke PKB
Wasekjen PBNU Sulaeman Tanjung dan Ketum PBNU Gus Yahya (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaeman Tanjung memastikan bahwa saat ini PBNU tidak pernah memberikan mandat khusus kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Tidak pernah ada titipan aspirasi atau mandat khusus ke PKB. Adapun aspirasi warga NU kami dititipkan kepada semua aktor dan partai politik yang ada. Jadi perlu dicatat ya, tidak hanya PKB,” kata Sulaeman Tanjung, Minggu (6/8/2023).

Pernyataan Sulaeman ini sekaligus menanggapi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyatakan partainya mendapatkan banyak mandat perjuangan dari NU.

“Kalau Muhaimin bilang PKB dapat mandat perjuangan dari NU itu salah,” timpal dia.

PKB, kata Sulaeman, hanya dipilih tak sampai 10 persen warga Nahdliyin. Artinya 90 persen atau mayoritas warga nahdliyin tidak memilih partai yang dipimpin Cak Imin itu.

“Ini yang harus menjadi PR PKB. Jangan hanya mengklaim tapi kenyataannya mayoritas warga NU tidak menitipkan aspirasinya melalui PKB,” ujarnya.

Topik Artikel :
cak imin Sulaeman Tanjung PKB PBNU
