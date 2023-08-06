Presiden Jokowi Ingin Kebaya Daerah Semakin Disenangi Masyarakat Indonesia

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta semua event dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah beserta jajarannya untuk selalu menggunakan busana daerah kebaya maupun pakaian adat tradisional lainnya.

Hal tersebut kata Jokowi amat penting dalam menggaungkan kembali semangat cinta akan budaya tanah air di seluruh generasi.

"Ya, kita ini kan ingin mengenalkan kembali kebaya agar kita kembali pada karakter dan kepribadian Indonesia. Karena sekali lagi kebaya adalah karakter masyarakat khususnya wanita Indonesia yang anggun, lemah lembut, sopan dan bersahaja," ujar Jokowi kepada awak media, Minggu (6/8/2023) sore di depan Istana Merdeka usai pelaksanaan 'Istana Berkebaya'.

Ia menyebutkan semangat menggunakan pakaian daerah harus terus kembali digencarkan tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah.

"Karena setiap daerah juga ada. Ada kebaya encim di Jakarta, ada kebaya sunda, kebaya Jawa, kebaya Kalimantan, kebaya Sulawesi, Sumatra, semua ada kebaya," kata Jokowi.

Terkait desain kebaya yang selalu mengikuti trend kekinian, Jokowi menyebutkan harus tetap mengikuti budaya ketimuran masyarakat Indonesia.

"Ya, kalau ini terus ditampilkan seperti ini kreasi baru, desain dan inovasi baru maka akan muncul, akan muncul warna berbeda, desain berbeda, dan warna-warni ini itulah Indonesia," terangnya.