Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Ingin Kebaya Daerah Semakin Disenangi Masyarakat Indonesia

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:31 WIB
Presiden Jokowi Ingin Kebaya Daerah Semakin Disenangi Masyarakat Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta semua event dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah beserta jajarannya untuk selalu menggunakan busana daerah kebaya maupun pakaian adat tradisional lainnya.

Hal tersebut kata Jokowi amat penting dalam menggaungkan kembali semangat cinta akan budaya tanah air di seluruh generasi.

"Ya, kita ini kan ingin mengenalkan kembali kebaya agar kita kembali pada karakter dan kepribadian Indonesia. Karena sekali lagi kebaya adalah karakter masyarakat khususnya wanita Indonesia yang anggun, lemah lembut, sopan dan bersahaja," ujar Jokowi kepada awak media, Minggu (6/8/2023) sore di depan Istana Merdeka usai pelaksanaan 'Istana Berkebaya'.

Ia menyebutkan semangat menggunakan pakaian daerah harus terus kembali digencarkan tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah.

"Karena setiap daerah juga ada. Ada kebaya encim di Jakarta, ada kebaya sunda, kebaya Jawa, kebaya Kalimantan, kebaya Sulawesi, Sumatra, semua ada kebaya," kata Jokowi.

Terkait desain kebaya yang selalu mengikuti trend kekinian, Jokowi menyebutkan harus tetap mengikuti budaya ketimuran masyarakat Indonesia.

"Ya, kalau ini terus ditampilkan seperti ini kreasi baru, desain dan inovasi baru maka akan muncul, akan muncul warna berbeda, desain berbeda, dan warna-warni ini itulah Indonesia," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182046//jokowi-h7KD_large.jpg
Jokowi Belum Berkomentar Terkait Roy Suryo Cs sebagai Tersangka Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180695//projo-YskR_large.jpg
Absen di Kongres III Projo, Lewat Video Jokowi Minta Relawan Jaga Semangat dan Persaudaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931//rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178988//bonatua-kYHl_large.jpg
Bonatua Silalahi Akhirnya Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914//jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175859//wapres-SPEy_large.jpg
Respon Wapres Gibran Usai Roy Suryo dan Dr Tifa Ziarah ke Makam Kakek Neneknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement