HOME NEWS NASIONAL

Jadwal dan Hasil Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |20:07 WIB
Jadwal dan Hasil Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Sidang PPKI (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebutan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai.

PPKI memiliki tugas yaitu melanjutkan estafet hasil pekerjaan BPUPKI yaitu meneruskan perjuangan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia setelah BPUPKI dibubarkan Jepang pada 7 Agustus 1945 lalu.

PPKI juga memiliki tugas selain mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintah Jepang kepada Indonesia.

Kemudian merumuskan lambang negara dan juga membuat Undang-Undang Dasar Negara.

Organisasi PPKI berdiri pada tanggal 7 Agustus 1945 ini diketuai oleh Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno dan mengahsilkan beberapa hasil keputusan sidang.

Ingin tahu seperti apa kira-kira hasil sidang PPKI yang dibuat?

Persidangan PPKI dilakukan sebanyak tiga kali pada tanggal, 18, 19, 22 Agustus 1945 dan menghasilkan beberapa keputusan yang baik bagi negara Indonesia.

