HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI : Kejuaran Panglima TNI Cup Siapkan Atlet Nasional dan Internasional

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |20:48 WIB
Panglima TNI : Kejuaran Panglima TNI Cup Siapkan Atlet Nasional dan Internasional
A
A
A

JAKARTA - Kegiatan Panglima TNI Cup bertujuan untuk mencari bibit-bibit atlet dari prajurit TNI ikut berpartisipasi dalam Sea Games maupun pertandingan-pertandingan yang sifatnya internasional.

Mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga dapat menambah para atlet yang sudah ada serta dapat membantu atau membawa nama Indonesia dalam bidang olahraga yang lebih baik.

Demikian disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. saat membuka secara resmi pertandingan kejuaraan Piala Panglima TNI dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI Ke-78 Tahun 2023 di stadion Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (4/8/2023)

Lebih lanjut, Panglima TNI menyampaikan kegaiatan yang bertemakan “Ayo Olahraga, Raih Prestasi” ini diharapkan dapat membangun sportifitas dan produktifitas dalam tubuh TNI sehingga menghasilkan sumber daya TNI yang unggul dan berprestasi. Kegiatan kejuaran ini diikuti oleh jajaran TNI AD, TNI AL, TNI AU serta dari Kemenhan.

“Kejuaraan Panglima TNI dalam rangka HUT RI ke-78. Ini sebenarnya sudah rutin dilaksanakan TNI, tapi karena waktu itu covid, sehingga terhenti kurang lebih selama tiga tahun. Sehingga sekarang ini kita buka kembali untuk sportifitas, soliditas TNI baik TNI AD, AL, AU, Mabes TNI dan juga Kemhan maupun prajurit TNI yang bertugas di luar struktur TNI. Kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi sehingga dengan begini mereka bertemu dan bersilaturahmi TNI dimanapun bertugas dan berdinas tetap solid,” ungkap Panglima TNI.

Halaman:
1 2
      
