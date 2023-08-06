Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat Menteri Jokowi dan Anggota DPR Terhipnotis Orkestra Lintas Generasi

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |21:20 WIB
Saat Menteri Jokowi dan Anggota DPR Terhipnotis Orkestra Lintas Generasi
Menteri Jokowi dan Anggota DPR Terhipnotis Orkestra Lintas Generasi
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan anggota DPR RI menghadiri konser Electrochestra Tiga Masa, di Hall Basket, Senayan, Jakarta Pusat.

Dari kalangan menteri yang hadir adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkop UKM Teten Masduki serta Menpan RB, Azwar Anas. Mereka tampak sangat antusias menyanyikan lagu-lagu yang dibawakan oleh para artis maupun band yang tampil bersama ribuan penonton.

Sementara, dari anggota DPR RI yang hadir adalah politikus PDIP Adian Napitupulu yang tampil santai memakai kaos band Kiss dan celana jeans. Dalam kesempatan itu, Adian ditemani sang istri tercinta.

“Kita bangga hadir bersama para legenda musisi Indonesia,” kata Menteri Teten usai pembagian penghargaan kepada para musisi legendaris Indonesia.

Sementara, mewakili generasi 70-an, penghargaan diberikan kepada band Koes Plus. Sementara dari generasi 80-an, penghargaan diberikan kepada musisi Fariz RM. Kla Project juga diganjar penghargaan mewakili generasi 90-an.

Hal senada juga diutarakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia bahkan secara terang-terangan mengaku sangat menyukai band KLA Project. “Saya memang favorit KLA Project ini. Keren. Lagunya juga saya hapal. Jakarta,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Anas menyatakan bahwa penghargaan yang diberikan tepat sasaran. Lagu-lagu yang ditampilkan para musisi memang membumi dan melegenda di Tanah Air.

“Ayo dukung terus musik Indonesia. Musik Indonesia harus mendominasi,” ujar Erick Thohir menutup acara pembagian penghargaan.

Telusuri berita news lainnya
