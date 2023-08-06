Gempa M4,4 Guncang Jembrana Bali

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Jembrana, Bali pada Minggu (6/8/2023). Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 4,4.

"Gempa Mag:4.4, 06-Aug-2023 19:49:37WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 9.50 LS-114.03 BT. Pusat gempa berada pada 142 km Barat Daya Jembrana, Bali.

Kedalaman gempa 10 Km. "Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )