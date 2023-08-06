Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Korsleting Listrik, Kebakaran Melahap Rumah Kost di Cilincing

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |02:17 WIB
Diduga Korsleting Listrik, Kebakaran Melahap Rumah Kost di Cilincing
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Kaka Tua RT 10 RW 06, Komplek Wali Kota, Kelurahan Sukapura pada Sabtu (6/8/2023). Rumah yang dijadikan sebagai tempat kost terbakar saat sejumlah penghuninya sedang terlelap tidur.

Perwira Piket Eko Budianto mengatakan, pihaknya mendapat informasi kebakaran ini pada waktu 22.28 WIB di mana warga melapor menemukan asap dan api dari lokasi awal kebakaran.

"Kami mendapat informasi dari salah satu warga yang melaporkan bahwa salah satu rumah warga Jalan Kaka Tua muncul asap dan api yang membesar," kata Eko, Sabtu.

Mendapat informasi tersebut, petugas Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara mengerahkan 10 unit pemadam dengan 45 personil untuk memadamkan kebakaran di sekitar lokasi.

Menurut Eko, kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik. Melihat adanya api yang semakin membesar membuat warga maupun penghuni di sekitar panik dan berupaya menyelamatkan harta benda.

"Saat ini, sudah dalam penanganan petugas. Dilokasi, kurang dalam satu jam petugas berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Menurut warga, api berasal dari korsleting listrik," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
