Car Free Day, Warga Padati Sekitaran Bundaran HI

Warga memadati Jalan Sudirman-MH Thamrin di sekitaran Bundaran HI saat car free day, Minggu (6/8/2023). (MPI/Widya Michella)

JAKARTA - Ratusan warga Jakarta memenuhi Jalan MH Thamrin di sekitaran Bundaran HI, pada car free day, Minggu (6/8/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal pada pukul 08.35 WIB, banyak warga maupun pengendara sepeda mengikuti car free day (CFD) di pagi yang cerah ini.

Mereka tampak memenuhi sekitaran Bundaran HI. Banyak warga mengajak anak dan sanak keluarga untuk berolahraga bersama-sama dengan berjalan kaki.

Terlihat pula sejumlah rombongan pengendara sepeda yang lalu lalang menjalankan aktivitas olahraga.

Sementara itu, lalu lintas sekitaran Bundaran HI masih ditutup hingga pukul 10.00 WIB. Hanya jalur busway yang dibuka.

(Erha Aprili Ramadhoni)